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Ракурс
Авария во Львовской области с участием военных. Фото: ГБР

ГБР взялось за смертельную аварию с военными во Львовской области

18 дек 2023, 12:49
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Обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди у Львівській області встановлює ДБР.


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Аварія, в якій загинули четверо осіб, серед них троє військовослужбовців, сталася 16 грудня близько 15.00 на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу селища Сможе Стрийського району. Всі загиблі знаходились у легковому автомобілі, що належить одній з військових частин. Про це 18 грудня повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

Попередньо встановлено, що водій-військовий не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де в той момент рухалась вантажівка з автопричепом.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху за участі військового транспорту (ч. 2 ст. 415 КК України). Встановлюються всі обставини трагедії, призначено відповідні експертизи.

Аварія у Львівській області за участі військових. Фото: ДБР

Нагадаємо, 16 грудня на трасі Київ-Чоп у селі Сможе Львівської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода — легковик Ford Focus на військових номерах зіштовхнувся із вантажівкою. Жертвами аварії стали співробітники Державної спеціальної служби транспорту, серед них один з керівників — заступник голови адміністрації Держспецтранслужби полковник Віктор Жигунов.

Источник: Ракурс


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