Військові загинули внаслідок ДТП у Львівській області. Фото:

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Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася у Львівській області.

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Жертвами аварії стали співробітники Державної спеціальної служби транспорту, серед них один з керівників. Вчора, 16 грудня, близько 14.30 під час робочого відрядження внаслідок ДТП загинув заступник голови адміністрації Держспецтранслужби полковник Віктор Жигунов, підполковник Василь Кравець, солдат Дмитро Сологуб та громадянка Наталія Дубровська. Про це Про це Держспецтрансслужба повідомила у Facebook.

Тим часом видання Zaxid.net повідомило, смертельна аварія сталася на трасі Київ-Чоп у селі Сможе Стрийського району. Там легковик Ford Focus на військових номерах зіштовхнувся із вантажівкою. Загинули четверо осіб, які перебували в салоні легковика.

Як відома, Державна спеціальна служба транспорту — спеціалізоване військове формування, яке входить до системи Міністерства оборони України, призначене для забезпечення стійкого функціонування транспорту в мирний час та в особливий період.

Нагадаємо, 7 грудня у Харківській області зіштовхнулись відразу три авто: легковик, мікроавтобус та вантажівка. Внаслідок ДТП загинули шестеро осіб, ще п’ятеро отримали травми.

Джерело: Zaxid.net