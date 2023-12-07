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Ракурс
Кривава ДТП у Харківській області - загинуло шестеро людей, п'ятеро травмовані

Кривава ДТП у Харківській області — загинуло шестеро людей, п’ятеро травмовані

7 гру 2023, 09:35
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У Харківській області внаслідок ДТП 7 грудня загинуло шестеро людей, ще п’ятеро отримали травми.


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Біля села Новопавлівка Ізюмського району зіштовхнулись відразу три авто: легковик, мікроавтобус та вантажівка.

Рятувальники за допомогою спеціального інструменту вирізали з понівечених автівок постраждалих та тіла загиблих.

У ДСНС повідомили, що усіх травмованих госпіталізовано до лікарень. Обставини події наразі встановлюють правоохоронці.

Джерело: Ракурс


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