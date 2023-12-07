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Кровавое ДТП в Харьковской области - погибли шесть человек, пятеро травмированы
Кровавое ДТП в Харьковской области — погибли шесть человек, пятеро травмированыhttps://racurs.ua/n190094-krovavoe-dtp-v-harkovskoy-oblasti-pogibli-shest-chelovek-pyatero-travmirovany.htmlРакурс
У Харківській області внаслідок ДТП 7 грудня загинуло шестеро людей, ще п’ятеро отримали травми.
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Біля села Новопавлівка Ізюмського району зіштовхнулись відразу три авто: легковик, мікроавтобус та вантажівка.
Рятувальники за допомогою спеціального інструменту вирізали з понівечених автівок постраждалих та тіла загиблих.
У ДСНС повідомили, що усіх травмованих госпіталізовано до лікарень. Обставини події наразі встановлюють правоохоронці.
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