Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Кровавое ДТП в Харьковской области - погибли шесть человек, пятеро травмированы

Кровавое ДТП в Харьковской области — погибли шесть человек, пятеро травмированы

7 дек 2023, 09:35
999

У Харківській області внаслідок ДТП 7 грудня загинуло шестеро людей, ще п’ятеро отримали травми.


.

Біля села Новопавлівка Ізюмського району зіштовхнулись відразу три авто: легковик, мікроавтобус та вантажівка.

Рятувальники за допомогою спеціального інструменту вирізали з понівечених автівок постраждалих та тіла загиблих.

У ДСНС повідомили, що усіх травмованих госпіталізовано до лікарень. Обставини події наразі встановлюють правоохоронці.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров