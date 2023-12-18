Индия ждет от россии больших скидок на нефть

https://racurs.ua/n190469-indiya-jdet-ot-rossii-bolshih-skidok-na-neft.html

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Індія чекає від росії великих знижок на нафту, повідомляє Mint.

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На тлі глобального зниження попиту на нафту та з урахуванням диверсифікації постачання Індія чекає, що росія надасть більші знижки на свої енергоносії, ніж зараз.

Експерти кажуть, що зараз знижки становлять 4−6 дол. за барель, а очікуються на 10−12 дол.

У листопаді 2023 року рф постачала Індії 1,3 млн барелів на день, що стало найнижчим показником за цей рік.

Індія та Китай залишаються головними покупцями російської нафти після початку повномасштабного вторгнення російської армії до України.

Раніше Nation World News писало, що Індія збільшить закупівлі російської нафти.

Індія має намір збільшити закупівлі російської нафти, поки ціна залишається нижчою за 60 дол. за барель, що дозволяє уникнути західних санкцій та інших обмежень.

Постачання російської нафти в листопаді почали зменшуватися, і зниження триває вже сім тижнів поспіль.

Індійський чиновник повідомив на умовах анонімності, що спроби західних санкцій застосувати санкції проти російських нафтових танкерів не завадять країні продовжувати закупівлі, оскільки танкерів на ринку достатньо.