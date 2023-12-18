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TikTok оптимизирует интерфейс для планшетов и компьютеров и улучшает четкость видео
TikTok оптимизирует интерфейс для планшетов и компьютеров и улучшает четкость видеоhttps://racurs.ua/n190484-tiktok-optimiziruet-interfeys-dlya-planshetov-i-komputerov-i-uluchshaet-chetkost-video.htmlРакурс
Застосунок ТікТок планує змінити інтерфейс та оптимізувати його під збільшені пристрої. Зокрема, йдеться про планшети та складніші ґаджети.
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Про це повідомили у пресслужбі застосунку.
Ми знаємо, що багатьом також подобається користуватися застосунком на великих екранах і складаних пристроях. Незалежно від того, чи стежать вони за останніми кулінарними трендами чи шукають найсвіжіші футбольні моменти, ми раді повідомити, що TikTok тепер краще оптимізовано для планшетів і складних ґаджетів. Ця нова зміна пропонує повне оновлення, забезпечуючи безперебійну та візуально привабливу роботу TikTok для користувачів у всьому світі, незалежно від обраного ними пристрою, — розповіли в компанії.
Там також додали, що тепер користувачі можуть переглядати свої улюблені відео на великих екранах і бачити чітку картинку, оптимізовані панелі навігації та підтримку орієнтації.
В рамках цього досвіду ми плануємо продовжувати експериментувати з такими функціями, як тематичні канали, які дозволяють людям переглядати відео в різних категоріях, як-от ігри, їжа, мода та спорт. Ключові особливості оновлення, — додали в пресслужбі застосунку.
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