TikTok оптимізує інтерфейс для планшетів і комп’ютерів та покращує чіткість відео

https://racurs.ua/ua/n190484-tiktok-optymizuie-interfeys-dlya-planshetiv-i-komp-uteriv-ta-pokraschuie-chitkist-video.html

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Застосунок ТікТок планує змінити інтерфейс та оптимізувати його під збільшені пристрої. Зокрема, йдеться про планшети та складніші ґаджети.

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Про це повідомили у пресслужбі застосунку.

Ми знаємо, що багатьом також подобається користуватися застосунком на великих екранах і складаних пристроях. Незалежно від того, чи стежать вони за останніми кулінарними трендами чи шукають найсвіжіші футбольні моменти, ми раді повідомити, що TikTok тепер краще оптимізовано для планшетів і складних ґаджетів. Ця нова зміна пропонує повне оновлення, забезпечуючи безперебійну та візуально привабливу роботу TikTok для користувачів у всьому світі, незалежно від обраного ними пристрою, — розповіли в компанії.

Там також додали, що тепер користувачі можуть переглядати свої улюблені відео на великих екранах і бачити чітку картинку, оптимізовані панелі навігації та підтримку орієнтації.