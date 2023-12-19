NASA строит новый шаттл для доставки грузов на МКС

https://racurs.ua/n190508-nasa-stroit-novyy-shattl-dlya-dostavki-gruzov-na-mks.html

Ракурс

NASA будує новий шатл, який доставлятиме вантажі на Міжнародну космічну станцію (МКС).

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Шаттл Dream Chaser («Мисливець за мрією»), який нагадує космічні кораблі з науково-фантастичних серіалів, має здійснити випробувальний політ на борту ракети Vulcan Centaur із космодрому на мисі Канаверал у Флориді на початку 2024 року.

Особливість Dream Chaser полягає в тому, що його можна використати до 15 разів. За задумом NASA, шатл постачатиме МКС. Корабель вироблено приватною космічною компанією Sierra Space у Луїсвіллі, штат Колорадо.

За запуском та польотом до МКС стежитимуть кілька груп у Космічному центрі Кеннеді NASA та Космічному центрі Джонсона у Х’юстоні, а також у Центрі управління польотами Dream Chaser у Луїсвіллі.

Потім астронавти на борту МКС захоплять космічний корабель спеціальними роботизованими руками та пристикують його до модуля.

Очікується, що під час свого першого польоту на Міжнародну космічну станцію Dream Chaser перевезе понад 3,5 т вантажу. Шаттл повинен пробути на МКС близько 45 днів, потім повернутися на Землю.