Уровень поддержки увеличения помощи США Украине вырос на 10%

Опитування, проведене на замовлення Fox News, показує помітне зростання підтримки надання допомоги Україні.

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Щонайменше 66% опитаних американців вважають, що рівень підтримки, яку США надають Україні, є достатнім або має бути більшим.

Відсоток тих, хто хоче збільшення об'ємів підтримки зріс з 21% до 31%. Серед виборців демократів ця частка зросла на 13%, а серед виборців республіканців на 7%.

Водночас частка тих, хто хоче зменшення допомоги Україні просіла на 5%.

Опитування, проведене на замовлення Інституту Рональда Рейгана, також виявило сильну громадську підтримку щодо озброєння України, Ізраїлю та Тайваню.

Дослідження було проведено на тлі обговорення пакета допомоги США для цих держав, який пропонує ухвалити адміністрація Байдена.

Опитування показало, що 59% респондентів підтримують військову допомогу США Україні, а 30% - проти. Це схожі дані до опитування YouGov, якщо там додати тих, хто за збільшення допомоги — 22%, до тих, хто за надання допомоги на теперішньому рівні — 27%, і розподілити пропорційно невизначених — 22%. За зменшення допомоги у цьому опитуванні — 28%.

Підтримка озброєння України зростає ще більше — до 67% - коли респондентів запитують про доктрину Рейгана, яка обіцяє підтримувати союзників проти агресорів.

Опитування показало, що 56% респондентів підтримують і 28% проти відправлення військової техніки на Тайвань. Як і у випадку з Україною, підтримка озброєння Тайваню підскочила до 65%, коли запитання було задано в контексті доктрини Рейгана.

Питання про озброєння Ізраїлю було задано лише в контексті доктрини Рейгана, і виявило, що 71% респондентів підтримують військову допомогу союзнику США, тоді як 23% виступають проти.

Тмм часом лідери Сенату кажуть, що угода щодо України та кордону США навряд чи буде укладена найближчим часом, пише Reuters. Ймовірно, її відкладуть до січня, повідомив один з високопоставлених демократів.

Там все ще тривають дискусії щодо угоди, в якій згадується Україна, Ізраїль та безпека кордонів США. Лідер республіканської меншості Макконнелл сказав, що учасники процесу «досягають повільного і стабільного прогресу», цитує його агенція. Утім, їм потрібно більше часу.