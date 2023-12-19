Запрещенное санкциями западное оборудование везут в россию через порты Марокко и Турции

https://racurs.ua/n190522-zapreschennoe-sankciyami-zapadnoe-oborudovanie-vezut-v-rossiu-cherez-porty-marokko-i-turcii.html

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росія в обхід санкцій отримує західну електроніку через Марокко.

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Про це йдеться у розслідуванні The New York Times.

Підсанкційне телекомунікаційне обладнання, а також технології та мікрочіпи, необхідні для стеження та створення систем озброєння, постачають у росію морським шляхом через Марокко та Туреччину.

Розслідування The New York Times засноване на витоках електронної пошти російських чиновників та торгових документів.

Згідно з даними, Марокко і Туреччина отримували товари з глобальних центрів виробництва технологій, а потім завантажували їх на інші кораблі, які відправлялися до росії. Зокрема, у марокканському порту Танджер-Мед для відправлення до рф перевантажують товари від Cisco, HP, Juniper, Ericsson та Nokia.

З огляду на довгостроковий характер співпраці з американським партнером обсяг поставок може становити близько 10 млн дол. на рік, — описується потенціал співпраці в одному з листів.

Керівництво Танджер-Мед при цьому стверджує, що не знало про постачання до росії.

У порту Танжер-Мед організовано 20 операторів для оперативного навантаження товарів на судна, які прямують до рф.

Отримане через Марокко та Туреччину підстанційне обладнання продається у росії в таких інтернет-магазинах як Nag, OCS Distribution, 3Logic Distribution та 4Telecom, пише NYT.

Останній, згідно з розслідуванням, з лютого 2022 року закупив за такою схемою зі США та Китаю високотехнологічних товарів на суму близько 250 млн дол.

Отримане через посередників обладнання використовується, зокрема, російськими спецслужбами, стверджує видання. Згідно зі звітами російської телекомунікаційної компанії Convex, в офісі ФСБ в Єкатеринбурзі обладнання Cisco встановлено поруч із маршрутизаторами Juniper. Купила його Convex на сайті Nag.

З початку повномасштабної війни російська компанія Nag через посередників закупила американську високотехнологічну продукцію на суму приблизно 100 млн дол., а з Китаю за 2023 рік імпортували товарів на 150 млн дол.