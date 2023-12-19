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Ракурс
На пресс-конференцию Зеленского аккредитовали анонимные телеграм-каналы

На пресс-конференцию Зеленского аккредитовали анонимные телеграм-каналы

19 дек 2023, 21:40
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Декілька анонімних телеграм-каналів повідомили, що отримали акредитацію на пресконференцію президента України Володимира Зеленського. Зокрема, про це повідомили «Труха Україна», «Вертикаль», «Украина Сейчас».


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Директорка ІМІ Оксана Романюк вважає, що у такий спосіб Офіс президента легітимізує «Труху» та інші анонімні телеграм-канали і прирівнює їх до професійних медіа.

Це є просто ударом по всіх кампаніях з медіаграмотності, які ведуться в Україні", — сказала Романюк.

Ігнорувати той факт, що українці вважають тг-канали своїм основним джерелом інформації ми не можемо, пояснив речник президента Сергій Никифоров.

Ми вимушені з цим рахуватися при усіх тих абсолютно справедливих застереженнях, які є до телеграм-каналів, — сказав Никифоров для «Радіо Свобода».

Як повідомляє «Прямий», на захід було акредитовано телеграм-канал «Труха». Водночас нелояльні до влади «Прямий», і «Цензор.нет» не отримали доступ до зустрічі із президентом.

Прес-служба офісу президента прислала мені офіційну відмову щодо участі у прес-конференції. Ніяких підстав для відмови не вказано, як і минулого разу, ніяких пояснень, — повідомив Бутусов.

Цензор. НЕТ — одне з найрейтинговіших загальнонаціональних онлайн-видань.

Источник: Ракурс


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