На пресс-конференцию Зеленского аккредитовали анонимные телеграм-каналы

https://racurs.ua/n190521-na-press-konferenciu-zelenskogo-akkreditovali-anonimnye-telegram-kanaly.html

Ракурс

Декілька анонімних телеграм-каналів повідомили, що отримали акредитацію на пресконференцію президента України Володимира Зеленського. Зокрема, про це повідомили «Труха Україна», «Вертикаль», «Украина Сейчас».

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Директорка ІМІ Оксана Романюк вважає, що у такий спосіб Офіс президента легітимізує «Труху» та інші анонімні телеграм-канали і прирівнює їх до професійних медіа.

Це є просто ударом по всіх кампаніях з медіаграмотності, які ведуться в Україні", — сказала Романюк.

Ігнорувати той факт, що українці вважають тг-канали своїм основним джерелом інформації ми не можемо, пояснив речник президента Сергій Никифоров.

Ми вимушені з цим рахуватися при усіх тих абсолютно справедливих застереженнях, які є до телеграм-каналів, — сказав Никифоров для «Радіо Свобода».

Як повідомляє «Прямий», на захід було акредитовано телеграм-канал «Труха». Водночас нелояльні до влади «Прямий», і «Цензор.нет» не отримали доступ до зустрічі із президентом.

Прес-служба офісу президента прислала мені офіційну відмову щодо участі у прес-конференції. Ніяких підстав для відмови не вказано, як і минулого разу, ніяких пояснень, — повідомив Бутусов.

Цензор. НЕТ — одне з найрейтинговіших загальнонаціональних онлайн-видань.