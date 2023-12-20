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россия вывела в Черное море подлодку с «калибрами»https://racurs.ua/n190541-rossiya-vyvela-v-chernoe-more-podlodku-s-kalibrami.htmlРакурс
росія після тритижневої паузи вивела в Чорне море підводний ракетоносій, спорядження якого становить до чотирьох ракет типу «Калібр».
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Всього на бойовому чергуванні наразі п’ять ворожих кораблів в Чорному морі та один у Азовському. Про це сьогодні, 20 грудня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь».
Рівень ракетної небезпеки підвищено. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, переходьте в укриття оперативно, — наголошують в ОК «Південь».
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