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Ракурс
В работе соцсети X (бывший Twitter) произошел глобальный сбой

В работе соцсети X (бывший Twitter) произошел глобальный сбой

21 дек 2023, 08:42
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У роботі соціальної мережі X (колишній Twitter) стався збій, що торкнувся користувачів з різних країн.


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Про це свідчать дані сервісу Downdetector, який відстежує збої у роботі великих сайтів.

Сайт соцмережі продовжує відкриватись, при цьому повідомлення користувачів не видно. Труднощі виникли, зокрема, у користувачів X Pro (раніше TweetDeck), зазначає Reuters.

Нові повідомлення, зроблені в соцмережі після початку збою, продовжують індексуватись пошуковими роботами Google. Наприклад, пошукова система проіндексувала повідомлення «Як знайти відповідь на запитання, чи впав Twitter, якщо Twitter дійсно впав?».

Представники X на момент публікації повідомлення про збій не коментували. На сторінці Twitter Status повідомляється, що всі системи соцмережі працюють.

Источник: Ракурс


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