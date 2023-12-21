У роботі соцмережі X (колишній Twitter) стався глобальний збій

https://racurs.ua/ua/n190558-u-roboti-socmereji-x-kolyshniy-twitter-stavsya-globalnyy-zbiy.html

Ракурс

У роботі соціальної мережі X (колишній Twitter) стався збій, що торкнувся користувачів з різних країн.

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Про це свідчать дані сервісу Downdetector, який відстежує збої у роботі великих сайтів.

Сайт соцмережі продовжує відкриватись, при цьому повідомлення користувачів не видно. Труднощі виникли, зокрема, у користувачів X Pro (раніше TweetDeck), зазначає Reuters.

Нові повідомлення, зроблені в соцмережі після початку збою, продовжують індексуватись пошуковими роботами Google. Наприклад, пошукова система проіндексувала повідомлення «Як знайти відповідь на запитання, чи впав Twitter, якщо Twitter дійсно впав?».

Представники X на момент публікації повідомлення про збій не коментували. На сторінці Twitter Status повідомляється, що всі системи соцмережі працюють.