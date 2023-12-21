Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
У роботі соцмережі X (колишній Twitter) стався глобальний збій

У роботі соцмережі X (колишній Twitter) стався глобальний збій

21 гру 2023, 08:42
999

У роботі соціальної мережі X (колишній Twitter) стався збій, що торкнувся користувачів з різних країн.


.

Про це свідчать дані сервісу Downdetector, який відстежує збої у роботі великих сайтів.

Сайт соцмережі продовжує відкриватись, при цьому повідомлення користувачів не видно. Труднощі виникли, зокрема, у користувачів X Pro (раніше TweetDeck), зазначає Reuters.

Нові повідомлення, зроблені в соцмережі після початку збою, продовжують індексуватись пошуковими роботами Google. Наприклад, пошукова система проіндексувала повідомлення «Як знайти відповідь на запитання, чи впав Twitter, якщо Twitter дійсно впав?».

Представники X на момент публікації повідомлення про збій не коментували. На сторінці Twitter Status повідомляється, що всі системи соцмережі працюють.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів