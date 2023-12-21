Ракурсhttps://racurs.ua/
У давнего творческого партнера и соратника Зеленского есть российский паспорт и бизнес в оккупированном Крыму
У давнего творческого партнера и соратника Зеленского есть российский паспорт и бизнес в оккупированном Крыму — «Схемы» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n190561-u-davnego-tvorcheskogo-partnera-i-soratnika-zelenskogo-est-rossiyskiy-pasport-i-biznes.htmlРакурс
Давній творчий партнер та соратник Зеленського Наум Баруля має російський паспорт і бізнес в окупованому Криму. Про це повідомив у своєму новому розслідуванні проект «Схеми».
.
До 2014 року він працював у Москві з Олександром Масляковим та організовував виступи команд КВК у росії та Криму.
Після Революції гідності повернувся у Київ та почав співпрацю з «95 кварталом». Разом створили «Лігу сміху» та низку українських ситкомів.
Після перемоги Зеленського на виборах донька продюсера Ірина Борзова обралась у Верховну Раду від «Слуги народу», а її чоловік Сергій очолив Вінницьку область.
Увесь цей час Баруля залишався громадянином РФ і їздив у Крим до 2019 року за російським закордонним паспортом.
Наум Баруля перереєстрував там своє майно та ресторанний бізнес за законодавством окупантів, а також придбав низку нової нерухомості.
Попри повномасштабну війну, його бізнес в Судаку продовжує працювати.
З початком широкомасштабної війни Наум Баруля опанував жанр патріотичного кіно і зняв серіал «Волонтери».
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...