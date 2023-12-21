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У давнего творческого партнера и соратника Зеленского есть российский паспорт и бизнес в оккупированном Крыму

У давнего творческого партнера и соратника Зеленского есть российский паспорт и бизнес в оккупированном Крыму — «Схемы» (ВИДЕО)

21 дек 2023, 09:34
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Давній творчий партнер та соратник Зеленського Наум Баруля має російський паспорт і бізнес в окупованому Криму. Про це повідомив у своєму новому розслідуванні проект «Схеми».


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До 2014 року він працював у Москві з Олександром Масляковим та організовував виступи команд КВК у росії та Криму.

Після Революції гідності повернувся у Київ та почав співпрацю з «95 кварталом». Разом створили «Лігу сміху» та низку українських ситкомів.

Після перемоги Зеленського на виборах донька продюсера Ірина Борзова обралась у Верховну Раду від «Слуги народу», а її чоловік Сергій очолив Вінницьку область.

Увесь цей час Баруля залишався громадянином РФ і їздив у Крим до 2019 року за російським закордонним паспортом.

Наум Баруля перереєстрував там своє майно та ресторанний бізнес за законодавством окупантів, а також придбав низку нової нерухомості.

Попри повномасштабну війну, його бізнес в Судаку продовжує працювати.

З початком широкомасштабної війни Наум Баруля опанував жанр патріотичного кіно і зняв серіал «Волонтери».

Источник: Ракурс


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