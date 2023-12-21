Ракурсhttps://racurs.ua/
СБУ нашла у главы Высшей квалификационной комиссии судей Романа Игнатова российское гражданство
СБУ нашла у главы Высшей квалификационной комиссии судей российское гражданствоhttps://racurs.ua/n190563-sbu-nashla-u-glavy-vysshey-kvalifikacionnoy-komissii-sudey-rossiyskoe-grajdanstvo.htmlРакурс
Служба безпеки України (СБУ) повідомила Вищій кваліфікаційній комісії суддів про наявність у голови цього органу Романа Ігнатова російського громадянства.
.
Наразі у Вищій кваліфікаційній комісії суддів проходять активні консультації, що робити в цій ситуації, а сам Ігнатов готує брифінг.
Вища кваліфікаційна комісія суддів отримала лист від Служби безпеки, в якому повідомляється про російське громадянство Ігнатова.
Джерела ZN.UA у ВККС та Вищій раді правосуддя стверджують, що у комісії суддів проходять консультації, що робити в цій ситуації.
Повідомлення про наявність в Ігнатова паспорта рф почали активно ширитися ще у червні 2023 року. Тоді в одному з інтерв’ю він заперечив ці чутки. Ігнатов розповів, що дійсно на початку та середині 1990-х років навчався і працював у росії, проте мав лише паспорт громадянина СРСР, який отримав ще в 16 років. За його словами, в документі не було відміток про вступ у громадянство іншої країни.
«Дзеркало тижня» пише, що якщо інформація від СБУ правдива, то закінчується кар'єра Романа Ігнатова не лише на посаді голови ВККС, а ще й судді Київського апеляційного суду. Також виникають питання не стільки до роботи конкурсної комісії за участю міжнародних експертів і ВРП, яка Ігнатова призначила членом ВККС, а до спеціальних служб.
Перевірка кандидатів по запитах конкурсної комісії та ВРП відбувалася протягом зими-весни 2023 року.
Вища кваліфікаційна комісія суддів України 23 листопада оголосила конкурс на зайняття 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду.
15 вакансій мають заповнити судді ВАКС першої інстанції, а ще десять передбачено для суддів Апеляційної палати ВАКС.
Оцінювати та відбирати кандидатів до Вищого антикорупційного суду разом з ВККСУ має також Громадська рада міжнародних експертів.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...