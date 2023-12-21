СБУ нашла у главы Высшей квалификационной комиссии судей Романа Игнатова российское гражданство

https://racurs.ua/n190563-sbu-nashla-u-glavy-vysshey-kvalifikacionnoy-komissii-sudey-rossiyskoe-grajdanstvo.html

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Служба безпеки України (СБУ) повідомила Вищій кваліфікаційній комісії суддів про наявність у голови цього органу Романа Ігнатова російського громадянства.

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Наразі у Вищій кваліфікаційній комісії суддів проходять активні консультації, що робити в цій ситуації, а сам Ігнатов готує брифінг.

Вища кваліфікаційна комісія суддів отримала лист від Служби безпеки, в якому повідомляється про російське громадянство Ігнатова.

Джерела ZN.UA у ВККС та Вищій раді правосуддя стверджують, що у комісії суддів проходять консультації, що робити в цій ситуації.

Повідомлення про наявність в Ігнатова паспорта рф почали активно ширитися ще у червні 2023 року. Тоді в одному з інтерв’ю він заперечив ці чутки. Ігнатов розповів, що дійсно на початку та середині 1990-х років навчався і працював у росії, проте мав лише паспорт громадянина СРСР, який отримав ще в 16 років. За його словами, в документі не було відміток про вступ у громадянство іншої країни.

«Дзеркало тижня» пише, що якщо інформація від СБУ правдива, то закінчується кар'єра Романа Ігнатова не лише на посаді голови ВККС, а ще й судді Київського апеляційного суду. Також виникають питання не стільки до роботи конкурсної комісії за участю міжнародних експертів і ВРП, яка Ігнатова призначила членом ВККС, а до спеціальних служб.

Перевірка кандидатів по запитах конкурсної комісії та ВРП відбувалася протягом зими-весни 2023 року.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України 23 листопада оголосила конкурс на зайняття 25 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду.

15 вакансій мають заповнити судді ВАКС першої інстанції, а ще десять передбачено для суддів Апеляційної палати ВАКС.

Оцінювати та відбирати кандидатів до Вищого антикорупційного суду разом з ВККСУ має також Громадська рада міжнародних експертів.