Трамп способен сорвать соглашение о помощи Украине в обмен на усиление границы США

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Дональд Трамп може зірвати укладання конгресменами угоди щодо виділення Україні грошей в обмін на посилення прикордонної політики.

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Про це заявив POLITICO лідер більшості в Сенаті демократ Чак Шумер.

Він є величезною політичною силою в цій партії. І питання в тому… чи вчинять вони правильно, навіть попри те, що знають, що Дональд Трамп найогиднішим і злішим чином нападе на них? — сказав Шумер.

Він розраховує, що приблизно п’ять республіканців підтримають угоду, 15 проголосують проти, а на інших може вплинути Трамп, оскільки президентські праймеріз офіційно стартують наступного місяця.

Вони знають, що це правильно передати допомогу Україні. І вони знають, що нам треба щось зробити на кордоні. І ми готові зустріти їх на пристойній частині шляху. Але вони також мають привид Дональда Трампа, — вважає Шумер.

Сенат США не голосуватиме за пакет допомоги Україні у 2023 році.

Наші перемовники працюватимуть дуже, дуже старанно під час грудневих і січневих канікул, і наша мета — досягти чогось, як тільки ми повернемося, — заявив раніше Шумер.

Другий номер республіканців у Палаті представників Джон Тьюн також заявив, що угода не буде досягнута до січня.

Демократи вичерпали час до того моменту, коли ухвалення суттєвої угоди про безпеку кордонів до Різдва є неможливим, — сказав він, виступаючи в Сенаті.

Імміграція є одним з найбільш суперечливих питань в американській політиці, а спроби двопартійних реформ неодноразово зазнавали невдачі протягом останніх 20 років.

Я не можу сказати, наскільки це складно. Це найскладніша сфера американського законодавства, — сказала учасниця переговорів сенаторка Кірстен Сінема.