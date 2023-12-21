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Трамп здатний зірвати угоду про допомогу Україні в обмін на посилення кордону США
Трамп здатний зірвати угоду про допомогу Україні в обмін на посилення кордону СШАhttps://racurs.ua/ua/n190562-tramp-zdatnyy-zirvaty-ugodu-pro-dopomogu-ukrayini-v-obmin-na-posylennya-kordonu-ssha.htmlРакурс
Дональд Трамп може зірвати укладання конгресменами угоди щодо виділення Україні грошей в обмін на посилення прикордонної політики.
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Про це заявив POLITICO лідер більшості в Сенаті демократ Чак Шумер.
Він є величезною політичною силою в цій партії. І питання в тому… чи вчинять вони правильно, навіть попри те, що знають, що Дональд Трамп найогиднішим і злішим чином нападе на них? — сказав Шумер.
Він розраховує, що приблизно п’ять республіканців підтримають угоду, 15 проголосують проти, а на інших може вплинути Трамп, оскільки президентські праймеріз офіційно стартують наступного місяця.
Вони знають, що це правильно передати допомогу Україні. І вони знають, що нам треба щось зробити на кордоні. І ми готові зустріти їх на пристойній частині шляху. Але вони також мають привид Дональда Трампа, — вважає Шумер.
Сенат США не голосуватиме за пакет допомоги Україні у 2023 році.
Наші перемовники працюватимуть дуже, дуже старанно під час грудневих і січневих канікул, і наша мета — досягти чогось, як тільки ми повернемося, — заявив раніше Шумер.
Другий номер республіканців у Палаті представників Джон Тьюн також заявив, що угода не буде досягнута до січня.
Демократи вичерпали час до того моменту, коли ухвалення суттєвої угоди про безпеку кордонів до Різдва є неможливим, — сказав він, виступаючи в Сенаті.
Імміграція є одним з найбільш суперечливих питань в американській політиці, а спроби двопартійних реформ неодноразово зазнавали невдачі протягом останніх 20 років.
Я не можу сказати, наскільки це складно. Це найскладніша сфера американського законодавства, — сказала учасниця переговорів сенаторка Кірстен Сінема.
Напередодні, як повідомляв Голос Америки, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що до кінця грудня Білий дім планує виділити Україні останній пакет допомоги, на який ще залишилось фінансування.
Адміністрація Байдена подала запит до Конгресу на затвердження додаткового фінансування для України на 61 мільярд доларів, втім проти цієї ініціативи виступила частина законодавців від Республіканської партії. В обмін на підтримку цього фінансування вони вимагають провести у США міграційну реформу, посиливши контроль за потоком мігрантів на південному кордоні США з Мексикою.
Палата представників США, де більшість мають республіканці, пішла у різдвяну відпустку ще минулого тижня, так і не домовившись щодо цього законопроєкту. Наразі незрозуміло, чи повернуться конгресмени до цього питання, навіть якщо сенатори досягнуть компромісу щодо допомоги Україні та безпеки кордону.
Як вважають оглядачі, з наступного року законодавцям США може бути ще важче знайти згоду щодо суперечливих законопроєктів, тому що це буде період, коли політики у США почнуть висувати свої кандидатури на вибори президента США, а також в січні наближається термін, коли Конгрес має ухвалити бюджет на цей рік, аби уникнути чергового ризику шатдауну.
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