Индия предложила странам G7 отложить введение запрета на российские алмазы

https://racurs.ua/n190568-indiya-predlojila-stranam-g7-otlojit-vvedenie-zapreta-na-rossiyskie-almazy.html

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Індія запропонувала країнам G7 відкласти введення заборони на російські алмази.

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Reuters пише, що, на думку місцевої влади, правила відстеження походження дорогоцінного каміння «вимагають доопрацювань».

Термін введення обмежень на непрямий імпорт із росії через три-чотири місяці недоцільний, оскільки не зрозумілі правила того, як відстежуватиметься походження дорогоцінного каменю, — сказав один зі співрозмовників агентства.

Одним з факторів, які не влаштовують Індію є те, що запровадження системи відстеження алмазів вимагає розкриття інформації про індійські підприємства. Співрозмовник Reuters пояснив, що частина цих даних є конфіденційною, тому слід передбачити механізм, який не порушуватиме права власників бізнесу.

На Індію припадає близько 90% потужностей світового огранювання та полірування алмазів, тому країна має вирішальне значення у запровадженні заборони на імпорт дорогоцінних каменів з рф.

Водночас Індія в основному обробляє дрібні російські алмази, через що країна не очікує великих збоїв у торгівлі через санкції. При цьому, за інформацією Reuters, алмазний сектор Індії стикається з послабленням попиту — експорт дорогоцінного каміння за перші сім місяців 2023 року скоротився на 29% до 10 млрд дол.

У грудні 2023 року ЄС запровадив 12 пакет санкції проти рф, у ньому під обмеження потрапила й торгівля алмазами з росіянами.