ЄС ухвалив 12 пакет санкцій проти росії

https://racurs.ua/ua/n190471-na-cherzi-almazy-ievrosouz-uhvalyv-12-paket-sankciy-proty-rosiyi.html

Ракурс

ЄС ухвалив 12-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти росії.

.

Зокрема, пакет накладає заборону на прямий чи непрямий імпорт, купівлю або перевезення алмазів з рф.

У 12 пакеті є заборона на імпорт російських алмазів та зобов’язання підписувати договори, які забороняють реекспорт до росії.

Обмеження накладені на торгівлю алмазами та постачання деталей, які можуть бути використані у виробництві зброї, а також посилені вимоги до дотримання «стелі цін» на нафту з росії.

З 1 січня 2024 року набуде чинності пряма заборона на експорт алмазів з росії, а до 1 вересня мають розпочати діяти обмеження на алмази, ограновані в третіх країнах, або провезеними транзитом через територію росії.

Для недопущення поставок деталей для зброї було розширено список товарів подвійного призначення, такі як літієві батареї, термостати, електродвигуни та сервомотори, верстати та автодеталі. Також для зниження доходів для продовження війни було заборонено ввезення російських пропану, чавуну, мідного та алюмінієвого дроту та фольги.

Стеля цін на нафту допоможуть дотримуватись запитів документів по всьому ланцюжку поставок. Тепер кожен учасник повинен буде надати детальну інформацію будь-якої миті, коли це знадобиться владі ЄС.

Громадянам росії або мешканцям країни заборонено володіти, контролювати або обіймати посади в керівних органах компаній, що надають послуги з криптовалютою.

Для прийняття нового пакету Австрія змогла домогтися припинення статусу «міжнародного спонсора війни» для Raiffeisenbank, накладеного владою України, оскільки той продовжує працювати в росії.

З цього питання заплановано двосторонні консультації між Україною та Австрією за участю Єврокомісії. Раніше зі списку також було видалено угорський банк OTP. Тоді Будапешт пригрозив накласти вето на фінансову допомогу Україні.