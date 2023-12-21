Орбан рассказал, почему называет войну в Украине СВО

https://racurs.ua/n190577-orban-rasskazal-pochemu-nazyvaet-voynu-v-ukraine-svo.html

Ракурс

Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, пояснив, чому у розмові з володимиром путіним під час їхньої зустрічі у жовтні в Пекіні назвав російську війну проти України «воєнною операцією».

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Це військова операція. Між двома країнами не було оголошення війни. Коли росія оголосить війну, тоді буде війна. Ми повинні бути щасливі, що немає оголошення війни, тому що тоді у рф була б загальна мобілізація. Я нікому цього не бажаю, — цитує Орбана Bloomberg.

«Європейська правда» пише, що у сучасному міжнародному праві не існує такої правової дії як оголошення війни. Практика «оголошення війни» існувала до першої половини 20 сторіччя, але після Другої світової не застосовується, а міжнародне право передбачає, що війною можуть бути ті конфлікти, у яких якась зі сторін заперечує свою участь.

Орбан регулярно відзначається антиукраїнськими заявами у дусі російської пропаганди. Зокрема, він казав, що історична можливість приєднання України до НАТО втрачена і необхідно забути про вступ Києва до Альянсу. Також він заявляв, що через війну в Україні не зрозуміло, якою є її територія і населення, а також сказав, що ЄС перед «серйозними розмовами про вступ» України має провести стратегічний аналіз того, як це вплине на союз.

Одна з останніх заяв Орбана:

З приєднанням України до ЄС вся центральноєвропейська підтримка дістанеться їм.

Розповідаючи про свої дії під час саміту 14−15 грудня, коли канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував Орбану «вийти на каву», щоб лідери інших 26 країн змогли ухвалити рішення про початок переговорів з Україною щодо вступу до ЄС, угорський прем'єр сказав, що «Угорщина не може зупинити 26 країн».