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Орбан розповів, чому називає війну в Україні СВО
Орбан розповів, чому називає війну в Україні СВОhttps://racurs.ua/ua/n190577-orban-rozpoviv-chomu-nazyvaie-viynu-v-ukrayini-svo.htmlРакурс
Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, пояснив, чому у розмові з володимиром путіним під час їхньої зустрічі у жовтні в Пекіні назвав російську війну проти України «воєнною операцією».
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Це військова операція. Між двома країнами не було оголошення війни. Коли росія оголосить війну, тоді буде війна. Ми повинні бути щасливі, що немає оголошення війни, тому що тоді у рф була б загальна мобілізація. Я нікому цього не бажаю, — цитує Орбана Bloomberg.
«Європейська правда» пише, що у сучасному міжнародному праві не існує такої правової дії як оголошення війни. Практика «оголошення війни» існувала до першої половини 20 сторіччя, але після Другої світової не застосовується, а міжнародне право передбачає, що війною можуть бути ті конфлікти, у яких якась зі сторін заперечує свою участь.
Орбан регулярно відзначається антиукраїнськими заявами у дусі російської пропаганди. Зокрема, він казав, що історична можливість приєднання України до НАТО втрачена і необхідно забути про вступ Києва до Альянсу. Також він заявляв, що через війну в Україні не зрозуміло, якою є її територія і населення, а також сказав, що ЄС перед «серйозними розмовами про вступ» України має провести стратегічний аналіз того, як це вплине на союз.
Одна з останніх заяв Орбана:
З приєднанням України до ЄС вся центральноєвропейська підтримка дістанеться їм.
Розповідаючи про свої дії під час саміту 14−15 грудня, коли канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував Орбану «вийти на каву», щоб лідери інших 26 країн змогли ухвалити рішення про початок переговорів з Україною щодо вступу до ЄС, угорський прем'єр сказав, що «Угорщина не може зупинити 26 країн».
Орбан сказав, що вже готується до наступних «важких переговорів» на саміті 1 лютого. Він припустив, що Єврорада «також може прийняти рішення про 50 мільярдів євро субсидії, призначеної для України», яку прем'єр Угорщини заблокував на саміті у грудні.
Орбан заявив, що ЄС може обійти вето Угорщини під час повторного голосування за виділення 50 млрд євро допомоги Україні, передає Bloomberg.
Не варто сумніватися, що волю Угорщини можна обійти в багатьох областях. Інші мають таку можливість і в цій галузі, — заявив Орбан.
За інформацією Bloomberg, гроші Україні пропонують передати поза бюджетним процесом ЄС.
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