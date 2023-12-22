Неизвестный БПЛА зафиксирован в небе над Ростовской областью. Фото:

https://racurs.ua/n190599-neizvestnyy-bpla-zafiksirovali-v-nebe-nad-rostovskoy-oblastu-video.html

Ракурс

Невідомий дрон помітили поблизу російського міста Ростов-на-Дону.

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У п’ятницю, 22 грудня, росіяни побачили нерозпізнаний безпілотник над містом Батайськ у Ростовській області. Російська влада поки не коментували польоти БПЛА в регіоні. Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Як відомо, Батайськ знаходиться за 15 км від Ростова, а від кордону з Україною за щонайменше 130 км.

Нагадаємо, 15 грудня в російському Курську прогриміли вибухи. Місцева влада заявила про наліт «українських» безпілотників та традиційно заявила про нібито успішну роботу ППО. Диктатура заявляла про «збиття» чотирьох дронів.

А 19 грудня російська влада заявила про атаку безпілотників на Москву. Мер столиці рф Сергій Собянін стверджував, що атаку відбили сили ППО в Одинцовському міському окрузі.