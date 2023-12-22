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Организатора убийства Евгения Пригожина назвала газета WSJ. Фото:

Организатора убийства Пригожина назвала WSJ

22 дек 2023, 12:20
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Вбивство Євгена Пригожина організував голова Ради безпеки росії Микола Патрушев.


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Патрушев попереджав диктатора володимира путіна, що ставка на ватажка ПВК «Вагнера» та його найманців у війні з Україною дає Пригожину все більше впливу та створює загрозу Кремлю. Коли Пригожин почав заколот, Патрушев побачив в цьому можливість назавжди позбутися «кухаря путіна». Про це повідомило видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела в спецслужбах.

Після повстання «вагнерівців» Патрушев приступив до розробки плану вбивства. Операція зі знищення ватажка «Вагнера» тривала два місяці. Диктатору путіну показали ці плани, а він не заперечував проти вбивства Пригожина.

Зазначається, що 23 серпня глава «вагнерівців» чекав в аеропорту «Шереметьєво», поки його літак перевірять і підготують до вильоту. Саме в цей момент під крило заклали невелику бомбу.

Вона вибухнула через півгодини після зльоту на висоті приблизно 8 тис. 500 м. Загинули всі дев’ятеро осіб, які перебували на борту. У Кремлі заперечують причетність до вбивства Пригожина.

Нагадаємо, влада російської федерації відмовила міжнародним структурам у розслідуванні авіакатастрофи, в якій загинув підприємець та ватажок бандитської ПВК «Вагнера» Євген Пригожин.

Джерело: The Wall Street Journal

Источник: Ракурс


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