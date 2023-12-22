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Ракурс
За нарушение санкции против россии США будут отключать иностранные банки от своей финансовой системы

За нарушение санкций против россии США будут отключать иностранные банки от своей финансовой системы

22 дек 2023, 18:44
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Источник: Ракурс


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