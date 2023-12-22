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За нарушение санкции против россии США будут отключать иностранные банки от своей финансовой системы
За нарушение санкций против россии США будут отключать иностранные банки от своей финансовой системыhttps://racurs.ua/n190618-za-narushenie-sankcii-protiv-rossii-ssha-budut-otkluchat-inostrannye-banki-ot-svoey-finansovoy.htmlРакурс
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