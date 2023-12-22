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Ракурс
Іноземні банки зможуть відключати від фінансової системи США за порушення санкцій проти рф

За порушення санкцій проти рф США відключатимуть іноземні банки від своєї фінансової системи

22 гру 2023, 18:44
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Згідно з указом, який 22 грудня підписав президент Джо Байден, американська влада може заборонити банкам відкривати рахунки у США, а також блокувати їхнє майно, якщо через їхні установи проходять платежі, повʼязані із підсанкційними особами, компаніями або військово-оборонним комплексом росії.


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Як пише Financial Times, відповідальність за сприяння в обході санкцій загрожує банкам незалежно від того, знали чи ні вони, що працювали з компаніями, які перебувають під санкціями.

Указ Байдена опублікували на сайті Білого дому. Тепер влада США може заборонити банкам відкривати рахунки в США, а також блокувати майно іноземних фінансових інститутів, які допомагають росії обходити санкції.

Фінансові установи, які продовжують обробляти транзакції до росії, мають зробити вибір — зупинити всі транзакції від клієнтів, які постачають критично важливі товари, або переконатися, що ці товари не приносять користі російській військовій машині. Інакше вони ризикують втратити доступ до фінансової системи США, — написав заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо в колонці Financial Times.

Водночас видання зазначає, що відповідальність за сприяння в обході санкцій загрожує банкам незалежно від того, чи знали вони, що працювали з компаніями, які перебувають під санкціями, чи ні.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що мета указу — «створення нових та потужних інструментів проти російської військової машини», якими влада США «без вагань» скористається.

Ми очікуємо, що фінансові установи докладуть усіх зусиль, щоб переконатися, що вони не виступають пособниками в обході та ухиленні [від санкцій], — заявила вона.

Джерело: Ракурс


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