Іноземні банки зможуть відключати від фінансової системи США за порушення санкцій проти рф

https://racurs.ua/ua/n190618-za-porushennya-sankciyi-proty-rf-ssha-vidkluchatymut-inozemni-banky-vid-svoieyi-finansovoyi-systemy.html

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Згідно з указом, який 22 грудня підписав президент Джо Байден, американська влада може заборонити банкам відкривати рахунки у США, а також блокувати їхнє майно, якщо через їхні установи проходять платежі, повʼязані із підсанкційними особами, компаніями або військово-оборонним комплексом росії.

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Як пише Financial Times, відповідальність за сприяння в обході санкцій загрожує банкам незалежно від того, знали чи ні вони, що працювали з компаніями, які перебувають під санкціями.

Указ Байдена опублікували на сайті Білого дому. Тепер влада США може заборонити банкам відкривати рахунки в США, а також блокувати майно іноземних фінансових інститутів, які допомагають росії обходити санкції.

Фінансові установи, які продовжують обробляти транзакції до росії, мають зробити вибір — зупинити всі транзакції від клієнтів, які постачають критично важливі товари, або переконатися, що ці товари не приносять користі російській військовій машині. Інакше вони ризикують втратити доступ до фінансової системи США, — написав заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо в колонці Financial Times.

Водночас видання зазначає, що відповідальність за сприяння в обході санкцій загрожує банкам незалежно від того, чи знали вони, що працювали з компаніями, які перебувають під санкціями, чи ні.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що мета указу — «створення нових та потужних інструментів проти російської військової машини», якими влада США «без вагань» скористається.