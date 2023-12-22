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Іноземні банки зможуть відключати від фінансової системи США за порушення санкцій проти рф
За порушення санкцій проти рф США відключатимуть іноземні банки від своєї фінансової системиhttps://racurs.ua/ua/n190618-za-porushennya-sankciyi-proty-rf-ssha-vidkluchatymut-inozemni-banky-vid-svoieyi-finansovoyi-systemy.htmlРакурс
Згідно з указом, який 22 грудня підписав президент Джо Байден, американська влада може заборонити банкам відкривати рахунки у США, а також блокувати їхнє майно, якщо через їхні установи проходять платежі, повʼязані із підсанкційними особами, компаніями або військово-оборонним комплексом росії.
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Як пише Financial Times, відповідальність за сприяння в обході санкцій загрожує банкам незалежно від того, знали чи ні вони, що працювали з компаніями, які перебувають під санкціями.
Указ Байдена опублікували на сайті Білого дому. Тепер влада США може заборонити банкам відкривати рахунки в США, а також блокувати майно іноземних фінансових інститутів, які допомагають росії обходити санкції.
Фінансові установи, які продовжують обробляти транзакції до росії, мають зробити вибір — зупинити всі транзакції від клієнтів, які постачають критично важливі товари, або переконатися, що ці товари не приносять користі російській військовій машині. Інакше вони ризикують втратити доступ до фінансової системи США, — написав заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо в колонці Financial Times.
Водночас видання зазначає, що відповідальність за сприяння в обході санкцій загрожує банкам незалежно від того, чи знали вони, що працювали з компаніями, які перебувають під санкціями, чи ні.
Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що мета указу — «створення нових та потужних інструментів проти російської військової машини», якими влада США «без вагань» скористається.
Ми очікуємо, що фінансові установи докладуть усіх зусиль, щоб переконатися, що вони не виступають пособниками в обході та ухиленні [від санкцій], — заявила вона.
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