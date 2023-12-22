На Су-34 Україна давно полювала - Данілов про знищення трьох російських винищувачів

https://racurs.ua/ua/n190617-na-su-34-ukrayina-davno-poluvala-danilov-pro-znyschennya-troh-rosiyskyh-vynyschuvachiv.html

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Знищення відразу трьох російських штурмовиків Су-34 — у центрі уваги 22 грудня.

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Ми відразу отримали звіт, розуміємо, про що йдеться. Зараз можна відкрити невеличку таємницю, що полювання за ними тривало довгий проміжок часу. Тому що ці літаки заважали і робили небезпеку для наших воїнів і я щиро вітаю всіх, хто брав у цьому участь. Перфектний результат, — заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат також прокоментував знищення трьох російських Су-34. Він зауважив, що це один із найновіших літаків рф.

Є десятки цих літаків. Вони, на жаль, продовжують їх виготовляти. Це один із найновіших літаків, поряд із Су-35, це вже винищувач-бомбардувальник, може завдавати удари у повітрі, по землі, багатоцільовий літак. Екіпаж складає два пілоти. Саме такими літаками окупанти завдають ударів керованими авіабомбами, керованими авіаракетами. Це досить дорогий сучасний літак, — сказав він.

Близький до російської військової авіації телеграм-канал Fighterbomber визнав втрату як мінімум одного літака.

Раніше Повітряні сили України заявили про знищення одразу трьох російських Су-34 на південному напрямку. У деяких російських телеграм-каналах наводиться версія, що літаки були збиті системою Patriot, коли виконували політ для бомбардування українського плацдарму в районі Кринок у Херсонській області.