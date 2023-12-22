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Ракурс
На півдні HIMARS знищив російську батарею "Урагану"

На півдні HIMARS знищив російську батарею «Урагану» (ВІДЕО)

22 гру 2023, 18:21
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Сили оборони півдня за допомогою ракет з HIMARS знищили цілу російську батарею 220-мм РСЗВ БМ-27 «Ураган» з кількома пусковими установками та машиною заряджання на лівобережжі Херсонщини.


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Такі відео трапляються нечасто, це значний успіх наших захисників, — прокоментував відео Юрій Бутусов, який опублікував його у мережі.

Сили спецоперацій 21 грудня повідомили про подібну операцію. Під час ведення розвідки на південному напрямку оператори 73-го морського центру ССО виявили ворожу реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град», а також польовий склад реактивних снарядів.

Оператори ССО скоригували по ворожих цілям вогонь HIMARS артилерійського підрозділу Сил оборони. Унаслідок вогневого ураження склад БК та БМ-21 «Град» противника знищено вщент.

Джерело: Ракурс


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