Три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 знищили на півдні. Фото:

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Ракурс

Три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 були збиті на Південному напрямку.

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У п’ятницю, 22 грудня, опівночі українські військові відпрацювали по ворожих літаках. Також була відповідь на те нічну атаку «Шахедів» по Україні. Про це командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив у Telegram.

Уночі 22 грудня 2023 року на шматку збитого «шахеда» отримав послання від окупантів: «сDохните сYки». Чудова ідея! Ось вам наша відповідь! Сьогодні, опівдні, на Південному напрямку — мінус три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34, — йдеться у повідомленні.

Подробиць збиття російських бомбардувальників командувач не розкрив.

Як відомо, Су-34 — радянський/російський всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник, який розробило конструкторське бюро «Сухого». Літак призначений для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях противника в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей.

Нагадаємо, 17 грудня командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук повідомляв, що російська протиповітряна оборона збила свій же ж штурмовик Су-25.