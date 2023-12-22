Повестки за рубежом - Эстония ответила на намерения Минобороны

22 грудня стало відомо, що у січні 2024 року буде представлено законопроект про мобілізацію чоловіків за кордоном. Член оборонного комітету Вадим Івченко сказав, що люди за кордоном, як і українці в Україні, проходитимуть ті самі процедури.

Тобто, ідентифікацію потрібно буде пройти. Якщо ти пройдеш і будеш у переліку тих, хто підлягає мобілізації, ти отримуєш повістку. А далі вже твій вибір — або ти повертаєшся назад, або ти залишаєшся там і це буде порушенням закону, — заявив Івченко.

Раніше радник Офісу президента Михайло Подоляк озвучив ідею позбавляти українських чоловіків за кордоном допомоги та посвідки на проживання, щоб вони поверталися до України воювати.

Маємо право всіх зрівняти. Вони мають бути рівними. Однак для досягнення цієї мети це має обговорюватись на рівні Генштабу, Міністерства оборони, інших міністерств, зокрема закордонних справ тощо. Це мають бути консультації з урядами інших країн, де знаходяться наші чоловіки, з погляду того, чи можуть вони там і надалі отримувати тимчасовий дозвіл на проживання, мати певні преференції, отримувати допомогу. Це ідеї, — заявив Подоляк.

Він вважає, що ідея призову чоловіків з-за кордону, озвучена Рустемом Умєровим (і потім спростована Міністерством оборони), є «правильною».

Все-таки треба бути свідомим, бо виглядає дивно. Хтось тут має нести певну відповідальність за те, що відбувається в країні. А хтось там зачекає, поки ці люди все виконають. Потім приїдемо і будемо далі, як ні в чому не бувало, будувати Україну. Тут міністр має рацію, — заявив Подоляк.

Раніше BILD навів цитату Умерова, у якій він цілком конкретно сказав про плани надсилати повістки чоловікам за кордоном.