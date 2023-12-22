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Семь из семи «шахедов» сбили в Одесской области
Семь из семи «шахедов» сбили в Одесской областиhttps://racurs.ua/n190625-sem-iz-semi-shahedov-sbili-v-odesskoy-oblasti.htmlРакурс
Сім із семи «шахедів» збили увечері 22 грудня на Одещині.
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