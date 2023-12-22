Сім із семи "шахедів" збили на Одещині

https://racurs.ua/ua/n190625-sim-iz-semy-shahediv-zbyly-na-odeschyni.html

Ракурс

Сім із семи «шахедів» збили увечері 22 грудня на Одещині.

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Про це повідомляють Сили оборони півдня. Є велика ймовірність повторних атак вночі.

Ударною хвилею від вибуху, що стався в процесі падіння одного зі збитих дронів, пошкоджене скління одного з навчальних закладів. Постраждалих немає.