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Сім із семи "шахедів" збили на Одещині
Сім із семи «шахедів» збили на Одещиніhttps://racurs.ua/ua/n190625-sim-iz-semy-shahediv-zbyly-na-odeschyni.htmlРакурс
Сім із семи «шахедів» збили увечері 22 грудня на Одещині.
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Про це повідомляють Сили оборони півдня. Є велика ймовірність повторних атак вночі.
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