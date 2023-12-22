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Ракурс
Сім із семи "шахедів" збили на Одещині

Сім із семи «шахедів» збили на Одещині

22 гру 2023, 22:07
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Сім із семи «шахедів» збили увечері 22 грудня на Одещині.


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Про це повідомляють Сили оборони півдня. Є велика ймовірність повторних атак вночі.

Ударною хвилею від вибуху, що стався в процесі падіння одного зі збитих дронів, пошкоджене скління одного з навчальних закладів. Постраждалих немає.

Джерело: Ракурс


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