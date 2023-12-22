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ПВО в Одессе усилили
ПВО в Одессе усилилиhttps://racurs.ua/n190615-pvo-v-odesse-usilili.htmlРакурс
Після літніх руйнівних обстрілів Одеси протиповітряну оборону посилили.
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Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер, «повітряний щит» регіону постійно зміцнюється, а кількість мобільних вогневих груп зростає.
Вже тоді було вжито заходів щодо зміцнення повітряного щита регіону, а вже потім було увімкено додаткові опції, тобто процес не припиняється, — сказав голова ОВА.
Також він підкреслив, що з цим стає все складніше і складніше через брак пікапів. Волонтери практично вигребли з Європи відповідні авто, при цьому на ціни, що залишилися, піднесені до межі — не менше 10−12 тис. євро.
У нас дуже велика область, ми на першій лінії від Криму. Звичайно, наші хлопці намагаються максимально збивати над морем, але буває, що вони прориваються і проходять навіть над Одесою. Щодо пікапів, то я навіть не знаю, скільки їх потрібно. Багато і весь час. Працюємо на закупівлі з бізнесом, з волонтерами.
При цьому росіяни вдосконалюються і прокладають нові маршрути для дронів, використовуючи, в тому числі територію суміжних Румунії та Молдови.
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