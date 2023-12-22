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Ракурс
В школьном укрытии во время тревоги в Киеве обрушился потолок

В школьном укрытии во время тревоги в Киеве обрушился потолок (ВИДЕО)

22 дек 2023, 17:07
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В укритті київської школи під час повітряної тривоги обвалилася стеля внаслідок прориву труби. На щастя, ніхто не постраждав.


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Про це повідомив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко.

За його словами, укриття у школі відремонтували нещодавно за небюджетні кошти благодійного фонду.

На місце події відправилася слідчо-оперативна група для проведення розслідування інциденту.

Источник: Ракурс


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