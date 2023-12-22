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В школьном укрытии во время тревоги в Киеве обрушился потолок
В школьном укрытии во время тревоги в Киеве обрушился потолок (ВИДЕО)https://racurs.ua/n190614-v-shkolnom-ukrytii-vo-vremya-trevogi-v-kieve-obrushilsya-potolok-video.htmlРакурс
В укритті київської школи під час повітряної тривоги обвалилася стеля внаслідок прориву труби. На щастя, ніхто не постраждав.
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Про це повідомив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко.
За його словами, укриття у школі відремонтували нещодавно за небюджетні кошти благодійного фонду.
На місце події відправилася слідчо-оперативна група для проведення розслідування інциденту.
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