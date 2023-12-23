Весной 2024 года в рф планируют провести очередные «выборы путина», фото: «Главком»

https://racurs.ua/n190648-v-rf-cik-otkazal-v-registracii-kandidatke-v-prezidenty-vystupauschey-za-prekraschenie-voyny.html

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Центральна виборча комісія рф не зареєструвала ініціативну групу на підтримку незалежного кандидата в президенти 40-річної журналістки з міста Ржев Єкатєріни Дунцевої, котра раніше заявила, що хоче припинення війни з Україною, звільнення політв’язнів і проведення демократичних реформ.

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У ЦВК заявили, що в поданих нею протоколах були виявлені численні помилки, повідомляє «Польське радіо».

Зазначається, що формально ще Дунцова може потрапити до майбутніх виборчих списків, але, за словами російських опозиційних активістів, ймовірність цього дуже низька:

кінцевий термін подачі заяв на реєстрацію ініціативних груп — 27 грудня. Щоправда, сама Дунцева не вірить, що зможе встигнути зібрати ініціативну групу вчасно, але формально вона має на це право;

її представники заявили, що оскаржуватимуть рішення ЦВК у суді;

деякі російські опозиційні активісти також пропонують, щоб її кандидатуру подала партія «Яблоко», котра позиціонує себе як опозиційну. Проте, за повідомленнями російських ЗМІ, керівництво партії відмовляється це робити, мотивуючи це тим, що вони «її не знають».

Вибори президента рф заплановані на 15,16 і 17 березня 2024 року. Заявки на реєстрацію ініціативних груп подали загалом 29 кандидатів, включаючи диктатора владіміра путіна.

Джерело: «Польське радіо»