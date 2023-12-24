Авто из Британии приедут - мэр Лондона передумал запрещать отправку пикапов

https://racurs.ua/n190664-avto-iz-britanii-priedut-mer-londona-peredumal-zapreschat-otpravku-pikapov.html

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Мер Лондона Садік Хан змінив своє рішення щодо відправки транспортних засобів до України, які мали б піти на утилізацію.

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Мер змінив своє рішення і звернувся до міністра транспорту Марка Харпера з проханням надати можливість лондонцям та іншим жителям країни пожертвувати Україні придатні транспортні засоби через схеми утилізації.

Про це пише видання The Telegraph.

Хан раніше заблокував посилання автомобілів, які не відповідають вимогам стандарту Ulez, в зону бойових дій. Він стверджував, що таке рішення не принесло б користі лондонцям в екологічному, економічному та соціальному плані.

Мер змінив своє рішення і звернувся до міністра транспорту Марка Харпера з проханням надати можливість лондонцям та іншим жителям країни пожертвувати Україні придатні транспортні засоби через схеми утилізації.

«Мілітарний» пише, що це можна було б зробити найшвидше, змінивши національні правила щодо сертифіката про знищення, який вимагається як доказ того, що транспортний засіб був остаточно утилізований, щоб натомість дозволити експорт придатних транспортних засобів в Україну через зареєстровану благодійну організацію або національну програму, — йдеться у спільному листі з колишнім міністром оборони Беном Воллесом.

У наступному листі додається:

Ми сподіваємося, що ви будете співпрацювати з нами, щоб дати можливість лондонцям та іншим жителям країни отримати гроші за те, що вони приберуть забруднюючі транспортні засоби з вулиць наших міст, надаючи життєво важливу підтримку народу України.

Хан змінив своє рішення після критики з боку його попередника на посту мера Лондона й колишнього прем'єра Бориса Джонсона. Він назвав рішення чинного мера «дріб'язковим і смішним».