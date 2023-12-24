На границе с Польшей разблокирован пункт пропуска «Медыка — Шегини»

https://racurs.ua/n190663-na-granice-s-polshey-razblokirovan-punkt-propuska-medyka-shegini.html

Ракурс

Держприкордонслужба підтвердила, що вранці було відновлено рух вантажівок на пункті пропуску «Медика-Шегині».

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Блокування КПП тривало із кінця листопада.

Раніше організатори протесту заявили, що акції припиняються до початку січня 2024 року. Обіцяють не відновлювати блокування, якщо голова Ради міністрів Польщі Дональд Туск надасть їм письмову заяву про виконання вимог.

Разом з тим польські перевізники не планують припиняти блокаду кордону з Україною на свята.

Організаторка страйку перевізників в Дорогуську Едита Озигала заявляє, що протестувальники проведуть свята на блокаді кордону і вже розписали відповідний графік чергувань.

Міністр інфраструктури РП Даріуш Клімчак зазначив, що потрібно переглянути торговельну угоду між Україною і ЄС, бо її положення дуже загальні, через що польські перевізники були витіснені з ринку і втратили замовлення.

Київ та Варшава цього тижня провели перемовини щодо розблокування кордону, після яких польська сторона заявила про «прорив у питанні».