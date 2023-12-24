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Повестки в «Дії» – Федоров сделал важное заявление. На фото вручение повесток в Луцком райсовете 21 декабря, фото - Сусіпільне

Повестки в «Дії» — Федоров сделал важное заявление

24 дек 2023, 10:29
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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров прокоментував чутки про ймовірність надсилання повісток через застосунок «ДіЯ».


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Наступного року буде 1 млн дронів. Повісток у «Дії» не буде ніколи. І тільки так, — написав Федоров у своїх соцмережах 24 грудня.

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Так Федоров відреагував на слова військового з Івано-Франківська Назара Кішака, який анонсував посилення мобілізації, зокрема через «Дію».

Крім того, у Міноборони розглядають можливість вручати повістки за допомогою електронного сповіщення.

За словами Умєрова, такі запрошення до військкоматів отримають і ті чоловіки, що перебувають за кордоном:

Якщо ми вже ухвалимо рішення [вести облік] по категоріях, [то] запрошення надішлемо усім.

Нагадаємо, що під час підсумкового спілкування з пресою у 2023 році Володимир Зеленський, президент України, пообіцяв у 2024 році Збройним силам 1 млн дронів.

Источник: Ракурс


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