Повестки в «Дії» – Федоров сделал важное заявление. На фото вручение повесток в Луцком райсовете 21 декабря, фото - Сусіпільне

https://racurs.ua/n190662-povestki-v-diyi-fedorov-sdelal-vajnoe-zayavlenie.html

Ракурс

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров прокоментував чутки про ймовірність надсилання повісток через застосунок «ДіЯ».

.

Наступного року буде 1 млн дронів. Повісток у «Дії» не буде ніколи. І тільки так, — написав Федоров у своїх соцмережах 24 грудня.

.

Так Федоров відреагував на слова військового з Івано-Франківська Назара Кішака, який анонсував посилення мобілізації, зокрема через «Дію».

Крім того, у Міноборони розглядають можливість вручати повістки за допомогою електронного сповіщення.

За словами Умєрова, такі запрошення до військкоматів отримають і ті чоловіки, що перебувають за кордоном:

Якщо ми вже ухвалимо рішення [вести облік] по категоріях, [то] запрошення надішлемо усім.

Нагадаємо, що під час підсумкового спілкування з пресою у 2023 році Володимир Зеленський, президент України, пообіцяв у 2024 році Збройним силам 1 млн дронів.