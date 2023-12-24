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Повістки у «Дії» - Федоров зробив важливу заяву. На фото вручення повісток у Луцькій райраді 21 грудня, фото - Суспільне
Повістки у «Дії» — Федоров зробив важливу заявуhttps://racurs.ua/ua/n190662-povistky-u-diyi-fedorov-zrobyv-vajlyvu-zayavu.htmlРакурс
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров прокоментував чутки про ймовірність надсилання повісток через застосунок «ДіЯ».
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Наступного року буде 1 млн дронів. Повісток у «Дії» не буде ніколи. І тільки так, — написав Федоров у своїх соцмережах 24 грудня.
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Так Федоров відреагував на слова військового з Івано-Франківська Назара Кішака, який анонсував посилення мобілізації, зокрема через «Дію».
Крім того, у Міноборони розглядають можливість вручати повістки за допомогою електронного сповіщення.
За словами Умєрова, такі запрошення до військкоматів отримають і ті чоловіки, що перебувають за кордоном:
Якщо ми вже ухвалимо рішення [вести облік] по категоріях, [то] запрошення надішлемо усім.
Нагадаємо, що під час підсумкового спілкування з пресою у 2023 році Володимир Зеленський, президент України, пообіцяв у 2024 році Збройним силам 1 млн дронів.
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