Сигнали путіна про готовність зупинити війну - блеф задля зупинки допомоги Заїоду, вважають в ISW

https://racurs.ua/ua/n190661-sygnaly-putina-pro-gotovnist-zupynyty-viynu-blef-zadlya-zupynky-dopomogy-zayiodu-vvajaut-v-isw.html

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Сигнали кремлівського диктатора володимира путіна про готовність зупинити війну надсилають, щоб перешкодити військовій допомозі.

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Так вважають експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

ISW у звіті за 23 грудня пише, що його експерти спостерігали подібні зусилля Кремля, щоб ввести в оману західних політиків і змусити Україну вести переговори з росією взимку 2022−2023 років.

Це робиться для того, щоб фактично перенаправити увагу Заходу на гіпотетичні переговори замість того, щоб забезпечити Україну достатньою кількістю озброєння перед її весняно-літнім контрнаступом.

Кремль, ймовірно, використовує приховані канали для досягнення такого ефекту на тлі дебатів щодо надання подальшої військової допомоги Україні — у США та Євросоюзі.