Один проти штурмовиків рф - епічне відео бою українського бійця

https://racurs.ua/ua/n190660-odyn-proty-shturmovykiv-rf-epichne-video-bou-ukrayinskogo-biycya.html

Ракурс

Боєць 10-ої гірськоштурмової бригади «Едельвейс» сам-один успішно відбився від групи штурмовиків ворога.

.

На відео у соцмережах 8-го окремого батальйону бригади «Едельвейс» видно, що український боєць відстрілюється від росіян, які штурмують його окоп, та час від часу кидає у них гранати. Згодом відбитися йму допоміг дрон, який здійснив вдалий скид на росіянина.