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Один против штурмовиков рф - эпическое видео боя украинского бойца
Один против штурмовиков рф — эпическое видео боя украинского бойцаhttps://racurs.ua/n190660-odin-protiv-shturmovikov-rf-epicheskoe-video-boya-ukrainskogo-boyca.htmlРакурс
Боєць 10-ої гірськоштурмової бригади «Едельвейс» сам-один успішно відбився від групи штурмовиків ворога.
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На відео у соцмережах 8-го окремого батальйону бригади «Едельвейс» видно, що український боєць відстрілюється від росіян, які штурмують його окоп, та час від часу кидає у них гранати. Згодом відбитися йму допоміг дрон, який здійснив вдалий скид на росіянина.
На відео видно, як то все робилося. А коли він повідомив, що закінчуються патрони і гранати, йому сказали сховатися в бліндаж поглибше. Бо арта накривала фактично нашу позицію — бачите ж відстань до ворога? І безпілотники із скидами допомогли. Так після цього хлопчину ще й газом труїли. Але мало того, що він відбився, так ще й разом з іншим бійцем потім зачистив позицію від уродських уродів, — написала у Фейсбук журналістка «Цензора» Віолетта Кіртока.
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