Один против штурмовиков рф - эпическое видео боя украинского бойца

https://racurs.ua/n190660-odin-protiv-shturmovikov-rf-epicheskoe-video-boya-ukrainskogo-boyca.html

Ракурс

Боєць 10-ої гірськоштурмової бригади «Едельвейс» сам-один успішно відбився від групи штурмовиків ворога.

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На відео у соцмережах 8-го окремого батальйону бригади «Едельвейс» видно, що український боєць відстрілюється від росіян, які штурмують його окоп, та час від часу кидає у них гранати. Згодом відбитися йму допоміг дрон, який здійснив вдалий скид на росіянина.