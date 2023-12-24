Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Один против штурмовиков рф - эпическое видео боя украинского бойца

Один против штурмовиков рф — эпическое видео боя украинского бойца

24 дек 2023, 09:33
999

Боєць 10-ої гірськоштурмової бригади «Едельвейс» сам-один успішно відбився від групи штурмовиків ворога.


.

На відео у соцмережах 8-го окремого батальйону бригади «Едельвейс» видно, що український боєць відстрілюється від росіян, які штурмують його окоп, та час від часу кидає у них гранати. Згодом відбитися йму допоміг дрон, який здійснив вдалий скид на росіянина.

На відео видно, як то все робилося. А коли він повідомив, що закінчуються патрони і гранати, йому сказали сховатися в бліндаж поглибше. Бо арта накривала фактично нашу позицію — бачите ж відстань до ворога? І безпілотники із скидами допомогли. Так після цього хлопчину ще й газом труїли. Але мало того, що він відбився, так ще й разом з іншим бійцем потім зачистив позицію від уродських уродів, — написала у Фейсбук журналістка «Цензора» Віолетта Кіртока.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров