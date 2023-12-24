Американские СМИ заметили готовность путина на переговоры о прекращении огня

https://racurs.ua/n190659-amerikanskie-smi-zametili-gotovnost-putina-na-peregovory-o-prekraschenii-ognya.html

Ракурс

Диктатор рф володимир путін подає сигнали про готовність домовлятися про замороження війни в Україні. Без жодних поступок.

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Кремлівський виродок принаймні з вересня цього року подає сигнали через посередників, що він готовий домовлятися про припинення вогню, яке заморозить війну росії проти України вздовж теперішньої лінії зіткнення.

Про це 23 грудня повідомило американське видання The New York Times (NYT), базуючись на численних інтерв’ю з колишніми й теперішніми російськими, американськими та іншими міжнародними посадовцями.

За інформацією NYT, путін сигналізував готовність домовлятися про припинення вогню роком раніше — восени 2022 року, коли російська армія зазнала поразки на північному сході України. Дотепер про ці спроби домовитися не повідомлялося.

Співрозмовники NYT говорять, що путін бачить вдалий момент для угоди: бойові дії в глухому куті, наслідки невдалого контрнаступу України, згасаюча підтримка на Заході, який з жовтня відволікає війна в Газі.

При цьому путін нібито «не готовий відступити ні на метр» від захоплених позицій.

Водночас американські чиновники зазначають, що путін більше не вимагає усунути від влади в Україні уряд Зеленського. Вони кажуть, що перемир’я, яке пропонує Москва, мало б на меті збереження суверенної України з Києвом як столицею, але залишило б під контролем росії майже 20% української території. Вони додають, що, хоча путін подає сигнали про готовність до угоди, він чекає на більш конкретну пропозицію.

Однак Київ навряд чи готовий ухвалити таку пропозицію. Деякі американські чиновники вважають, що це може бути спробою Кремля відвернути увагу і не відображає справжньої готовності путіна до компромісу.

Колишні російські чиновники додають, що путін може змінити своє рішення, якщо російські сили перехоплять ініціативу на полі бою.

Деякі американські посадовці кажуть, що це може бути звичною спробою Кремля ввести в оману, і що це не відображає справжньої готовності Путіна до компромісу. Колишні російські посадовці додають, що путін цілком може знову змінити свою думку, якщо російські війська наберуть обертів.