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Ночью над Украиной уничтожено 14 из 15 "шахедов" - где работала ПВО

Ночью над Украиной уничтожено 14 из 15 «шахедов» — где работала ПВО

24 дек 2023, 08:19
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Уночі сили української ППО знищили 14 з 15 «шахедів».


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БпЛА збили в межах Миколаївської, Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської та Хмельницької областей.

Московити у ніч на 24 грудня атакували 15-ма ударними БпЛА типу Shahed із району Приморсько-Ахтарськ (рф).

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України знищено 14 «шахедів».

Источник: Ракурс


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