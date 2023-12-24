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Уночі знищили 14 з 15 "шахедів" - де працювала ППО

Уночі над Україною знищили 14 з 15 «шахедів» — де працювала ППО

24 гру 2023, 08:19
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Уночі сили української ППО знищили 14 з 15 «шахедів».


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БпЛА збили в межах Миколаївської, Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської та Хмельницької областей.

Московити у ніч на 24 грудня атакували 15-ма ударними БпЛА типу Shahed із району Приморсько-Ахтарськ (рф).

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України знищено 14 «шахедів».

Джерело: Ракурс


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