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Уночі знищили 14 з 15 "шахедів" - де працювала ППО
Уночі над Україною знищили 14 з 15 «шахедів» — де працювала ППОhttps://racurs.ua/ua/n190657-unochi-nad-ukrayinou-znyschyly-14-z-15-shahediv-de-pracuvala-ppo.htmlРакурс
Уночі сили української ППО знищили 14 з 15 «шахедів».
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БпЛА збили в межах Миколаївської, Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської та Хмельницької областей.
Московити у ніч на 24 грудня атакували 15-ма ударними БпЛА типу Shahed із району Приморсько-Ахтарськ (рф).
В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України знищено 14 «шахедів».
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