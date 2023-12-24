Внаслідок нічного удару росіян по Херсону загинуло троє людей

https://racurs.ua/ua/n190656-teror-u-hersoni-vnaslidok-nichnogo-udaru-rosiyan-zagynulo-troie-ludey.html

Ракурс

Внаслідок нічного удару росіян по Херсону загинуло троє людей.

.

Цієї ночі російська армія обстріляла центральну частину Херсона. Через влучання артилерійського снаряда по житловому будинку постраждала родина.

На місці загинув 87-річний чоловік та його 81-річна дружина.

Вибухову травму, контузію та поранення ноги отримав 54-річний херсонець. Після надання допомоги він відмовився від госпіталізації.

Також у Центральному районі міста під час розбору завалів рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Його особа встановлюється, — повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

23 грудня росіяни цілий день гатили по Херсону, постраждали до 10 людей. Крім того, московитські виродки поцілили у газогін, спалахнула пожежа. Під вогнем опинився один з медзакладів міста.