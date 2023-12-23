В Міноборони виявили схему завищення вартості артснарядів, фото: Офіс генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n190655-rozkradannya-na-artsnaryadah-sud-areshtuvav-kerivnyka-upravlinnya-minoborony.html

Ракурс

Керівнику Головного управління Міністерства оборони, підозрюваному у справі про розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі артснарядів, Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 19 лютого 2024 року без права внесення застави.

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Про це сьогодні, 23 грудня, повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Вчора, 22 грудня, стало відомо, що СБУ разом з керівництвом Міноборони викрили керівника одного з Головних управлінь Міноборони на масштабній оборудці, що кваліфікується як перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ч. 2 ст. 114−1 Кримінального кодексу).

За інформацією слідства, посадовець організував схему привласнення бюджетних коштів під час здійснення держзакупівель артилерійських снарядів для ЗСУ: