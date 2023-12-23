Хищение на артснарядах — суд арестовал руководителя управления Минобороныhttps://racurs.ua/n190655-hischenie-na-artsnaryadah-sud-arestoval-rukovoditelya-upravleniya-minoborony.htmlРакурс
Керівнику Головного управління Міністерства оборони, підозрюваному у справі про розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі артснарядів, Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 19 лютого 2024 року без права внесення застави.
Про це сьогодні, 23 грудня, повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.
Вчора, 22 грудня, стало відомо, що СБУ разом з керівництвом Міноборони викрили керівника одного з Головних управлінь Міноборони на масштабній оборудці, що кваліфікується як перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ч. 2 ст. 114−1 Кримінального кодексу).
За інформацією слідства, посадовець організував схему привласнення бюджетних коштів під час здійснення держзакупівель артилерійських снарядів для ЗСУ:
- у грудні 2022 року він підписав договір зі спецекспортером на придбання партії артилерійських снарядів для ЗСУ. Але гроші на рахунок компанії тоді не перераховувалися, оскільки продукція не була поставлена;
- згодом новостворена Агенція оборонних закупівель Міноборони уклала новий контракт на постачання цих снарядів зі спецекспортером, але на значно вигідніших умовах — нижчою вартістю та коротшими термінами поставки. Згідно цього контракту продукція мала бути доставлена напряму від виробника%
- попри це, посадовець безпідставно продовжив дію попереднього договору. На цій підставі на рахунки афілійованої іноземної фірми-посередника було перераховано майже 1,5 млрд грн, що на 130 млн грн перевищило вартість продукції за прямим договором з виробником.