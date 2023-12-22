В Минобороны обнаружили схему завышения стоимости артснарядов на 1,5 млрд гривен

https://racurs.ua/n190624-v-minoborony-obnarujili-shemu-zavysheniya-stoimosti-artsnaryadov-na-1-5-mlrd-griven.html

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СБУ та Міноборони ліквідували корупційну схему придбання боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн.

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Затримано керівника одного з головних управлінь Міноборони, який минулого року підписав угоду з компанією-спецекспортером на придбання оптової партії артснарядів.

Пізніше Міноборони уклало вигідніший контракт, однак посадовець самовільно продовжив дію попередньої угоди та перерахував йому суму, на 30% більшу ніж вартість продукції.

За даними слідства, посадовець Міноборони у грудні минулого року підписав угоду з компанією-спецекспортером на придбання оптової партії артилерійських снарядів для українських захисників.

Але тоді бюджетні кошти не були переказані на рахунки спецекспортера.

Новостворена Агенція оборонних закупівель Міноборони згодом уклала вигідніший контракт на постачання цих самих артснарядів із цим самим виробником.

Новий договір на відміну від попереднього передбачав придбання боєприпасів без посередників, напряму від виробника, що суттєво скорочувало терміни постачання продукції та зменшувало її вартість.

Проте фігурант, нехтуючи контрактом Агенції оборонних закупівель, безпідставно продовжив дію попередньої угоди з підприємством-спецекспортером.

Понад те, після пролонгації «старого» договору на рахунки афілійованої іноземної фірми-посередника було перераховано майже 1,5 млрд грн. Ця сума на 30% перевищила вартість продукції за прямим договором з виробником.

Наразі Міністерство оборони проводить заходи для повернення до бюджету України привласнених майже 1,5 млрд грн. Розслідування триває. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

У Міноборони уточнили, що у службових приміщеннях підприємства «Прогрес» та Головного управління сьогодні зранку почались обшуки. Усі працівники міністерства, що були долучені до цього контракту, пройдуть тест на поліграфі.