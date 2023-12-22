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На Бахмутском направлении «критически не хватает людей» – украинский штурмовик
На Бахмутском направлении «критически не хватает людей» — украинский штурмовик (ВИДЕО)https://racurs.ua/n190623-na-bahmutskom-napravlenii-kriticheski-ne-hvataet-ludey-ukrainskiy-shturmovik-video.htmlРакурс
На Бахмутському напрямку Збройним силам України критично не вистачає людей. За слвоами військових, ця проблема навіть більше важлива, ніж нестача боєприпасів.
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Це не просто брак людей, це критичний брак. Те несуттєве поповнення, яке приходить у підрозділи, воно вкрай неякісне як по рівню підготовки, так і за віком, — заявив заступник командира 2-го штурмового батальйону 5-ї ОШБр Олексій Тарасенко в ефірі «Радіо Свобода».
Тому, за його словами, на фронті очікують на додаткову мобілізацію, але в першу чергу молодих чоловіків.
Підрозділи виснажені та знекровлені, люди втомлені за 1,5 року війни. У військах здається очевидним та незворотним кроком суттєва мобілізація не 50-річних чоловіків, а молодих. Саме вони можуть посилити армію, — сказав військовий.
За його словами, навіть у штурмову піхоту приходять чоловіки старшого віку.
Тарасенко сказав, що останніми днями росіяни відносно менше штурмують на цьому напрямку, але військовий припустив, що це пов’язано з втратами ворога, який наразі перегруповується.
Наступ рф тут він пояснює переважанням живої сили, зокрема, штурмовиків.
Концентрація військ рф така, що їм вдалося досягнути певних успіхів, — сказав Тарасенко.
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